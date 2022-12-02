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EYT'de kredi paketi için hazırlıklar başladı

EYT'de kredi paketi için hazırlıklar başladı
EYT'de kredi paketi için hazırlıklar başladı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmaların ardından işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda çalışma başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, EYT'liler ile ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından çalışmaların yapıldığını hatırlatarak, işverenlerin karşılaşacağı kıdem tazminatı yükünü, uygun finansman koşullarıyla Hazine destekli KGF kefaleti ile karşılayabilecekleri kredi paketi konusunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlıkların başlatıldığını bildirdi.

Mustafa Cenik

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