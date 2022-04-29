Eyüp İmareti'nde her gün 3 bin 600 kişiye sıcak yemek dağıtımı

İslam'da fakir fukaranın doyurulması emri, Mihrişah Valide Sultan'ın yaptırdığı Eyüp İmareti ve Külliyesi'nde hayat buluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü; günümüzde 3 bin 600 kişi kapasitesiyle pazar günü hariç haftanın her günü 3 çeşit yemek dağıtımı yaparken, Ramazan ayı boyunca da bu hizmetini sürdürüyor. Tüm yemeklerin etlerini bağış yolu ile buradan karşılıyor. Artan etlerden de yine aşevinde 1 kiloluk teneke kutular içerisinde kavurma yaptırılıp, tüm Türkiye'deki ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere gönderiliyor.

“İftar saatlerinde ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz”

Vakıflar İstanbul 1. Bölge Müdürü Hayrullah Çelebi, “Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak biz tespitli ve belirlediğimiz ailelere, 3 bin 600 kişiye günlük yemek dağıtımı yapmaktayız. 3 öğün yetecek şekilde bunun içerisinde çorbamız, etli ana yemeğimiz ve içeceği olmak üzere ailelerimizin evlerine ulaştırmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra imaretinizde yapmış olduğumuz koli yardımları var. 3 bin 600 aileye her ay İstanbul ve Tekirdağ ilçelerinde koli yardımı yapıyoruz. Külliyenin yan tarafında kurban kesim alanı bulunuyor. Burada hayırsever vatandaşlarımız kesmiş oldukları hayvanları buraya bağışlıyorlar. Bağışlanan bu etleri de günlük olarak çıkarttığımız yemeklerde kullanıyoruz. Fazla olanı da konserve şekilde Türkiye'nin diğer illerine soğuk hava araçlarımız ile dağıtıyoruz. Ortalama 50 kadar hayvan bağışı biz burada hayırsever vatandaşlarımızdan alıyoruz. Ramazan'ın başı itibariyle mobil aracımızı hizmete aldık. Her gün o aracımızda 700-750 kişiye kadar iftar saatlerinde İstanbul'un belirli noktalarında ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz” dedi.

Sümeyye İnal - Muhammed Fırat Aksoy

