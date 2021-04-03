İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı

Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı
Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı

İstanbul’un en tarihi mezarlıklarından biri olan Eyüp Sultan Mezarlığı define avcıları tarafından yine talan edildi.

İstanbul'un en tarihi mezarlıklarından biri olan ve yanında bulunan Pierre Loti ile turistlerinde uğrak noktalarından Eyüp Sultan Mezarlığı'nda defineci talanı devam ediyor. Altın, gümüş veya değerli eşya bulma ümidiyle defineciler tarafından acımasızca talan edilen mezarlığın görüntüsü yürek burktu.

Definecilerin sık sık talan ettiği mezar taşlarının yerinden kalkmış ve kırılmış olduğu kameralara yansıdı. Tarihi mezarlığa dadanan defineciler, ilçe sakinlerinin de tepkisini almasına rağmen define aramaktan vazgeçmedi. Birçok mezarın zarar gördüğü Eyüp Sultan Mezarlığı'nda yaşanan talihsiz olaylara ilişkin inceleme başlatıldı.

Alper Suat Tutaşı
 

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.