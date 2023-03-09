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Eyüpspor, Bandırmaspor deplasmanında galip

Eyüpspor, Bandırmaspor deplasmanında galip
Eyüpspor, Bandırmaspor deplasmanında galip

Spor Toto 1. Lig'in 25. haftasında Bandırmaspor, sahasında karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

20. dakikada sağ kanattan gelen gelen ortada Mustafa Pektemek topu kafayla ceza sahasına indirdi. Halil Akbunar kalecinin üstünden topu fileler ile buluşturdu. 0-1

60. dakikada ceza sahası dışından Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı'nın serbest vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

81. dakikada Bandırmaspor oyuncusu Kerim Avcı'nın ceza sahası dışından vurduğu sert şutu kaleci kurtardı.

Stat: Bandırma 17 Eylül

Hakemler: Burak Olcar, Kemal Elmas, Azad İlhan, Raşit Yorgancılar

Bandırmaspor: Gkelios, Sergen Piçinciol, Mulumba, Saponjic (Atabey Çiçek dk. 76), Kerim Avcı, Koutroumpis, Okan Alkan, Tetteh (Levent Ayçiçek dk. 60), Cebio Soukou (Caner Hüseyin Bağ dk. 76), Mehmet Özcan (Oğuz Kaan Güçtekin dk. 64), Emre Kaplan

Yedekler: Hüseyin Koç, Aksel Aktaş, Arda Hilmi Şengül, İsmet Kayahan Eren, Emir Şenocak, Berkan Mahmut Keskin

Teknik Direktör: İlker Püren

Eyüpspor: Harun Tekin, Claro, Taşkın İlter (Melih Kabasakal dk. 84 ?), Uğur Demirok, Recep Niyaz (Sinan Kurt dk. 39), İbrahim Akdağ, Del Valle (Dibba dk. 67), Halil Akbunar (Ryan Babel dk. 84 ?), Berkan Emir, Mustafa Pektemek (İbrahim Yılmaz dk. 67), Cenk Ahmet Alkılıç

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Mehmet Murat Uçar, Engin Can Aksoy, Sarper Çağlar, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Gol: Halil Akbunar (dk. 20) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Saponjic, Koutroumpis, Mulumba, Kerim Avcı (Bandırmaspor), Uğur Demirok, Taşkın İlter, Ryan Babel (Eyüpspor)

Gökhan Dağlı - Serhat Barış

 

 


 

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