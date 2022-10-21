Eyüpspor geriden gelip kazandı!

Maçtan dakikalar:

6. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Kasongo, kaleci Harun Tekin'in sağından sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1

32. dakikada sağ taraftan ceza sahası içine giren Eze'nin son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarından Recep Niyaz'ın gelişine düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1

41. dakikada Sakaryaspor'un hızlı atağında topu sürerek ilerleyen Kasongo'nun pasında Hurşit bekletmeden vuruşunu yaptı. Kaleci Harun topu iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Eze'nin pasında Cenk Ahmet uygun pozisyonda şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin sağından auta gitti.

51. dakikada Hurşit Taşçı'nın rakibine yaptığı hareketten dolayı gördüğü sarı kart, hakem Ömer Faruk Turtay tarafından VAR kontrolü sonrasında iptal edilerek, oyuncuya direkt kırmızı kart gösterildi.

53. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan içeri çıkardığı topta Recep Niyaz'ın şutu kaleci Cihan'da kaldı.

60. dakikada Eyüpspor atağında Uğur Demirok'un kafa vuruşunda top Çağlayan Menderes'ten döndü. Müsabakanın hakemi Ömer Faruk Turtay, bu pozisyonu VAR'da inceleyerek elle oynama gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi.

62. dakikada kazanılan penaltı vuruşunda topun başına geçen Eze'nin sert şutunda top kalenin üstünden auta gitti.

70. dakikada Mehmet Murat Uçar'ın aradan şık pasında sağ tarafta topla buluşan Cenk Ahmet bekletmeden içeriye çevirdi. Uğur Demirok'un gelişine vurduğu şut sonrası meşin yuvarlak filelere gitti. Hakem VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

83. dakikada Hakan Yavuz'un kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Çağlayan Menderes'in şutunda top sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

90+2. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Recep Niyaz kontrol etti ve şutunu çıkardı. Meşin yuvarlak kaleci Cihan'ın sağından filelere gitti. 2-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Murat Temel, Emrah Ünal

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet, Claro (Alpaslan Öztürk dk. 38), Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt (Ahmed Ildız dk. 75), İbrahim Akdağ (Taşkın İlter dk. 15), Murat Uçar, Ryan Bbael (Dibba dk. 75), Recep Niyaz, Eze

Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Berkay Doğan, Can Bayırkan, Mete Demir, Sekidika

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Sakaryaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım (İsmail Erdoğan dk. 80 ?), Donkor, Çağlayan Menderes, Hüsamettin Tut, Emirhan Aydoğan (Serkan Odabaşoğlu dk. 72), Woolery (Roshi dk. 72), Yasin Pehlivan, Nalepa (Hakan Yavuz dk. 79 ?), Hurşit Taşçı, Kasongo

Yedekler: Yuşa Tığrak, Kanianga, Hüseyin Öztürk, Ozan Sol, Berat Pınar

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Goller: Recep Niyaz (dk. 32 ve 90+2) (Eyüpspor), Kasongo (dk. 6) (Sakaryaspor)

Kırmızı kart: Hurşit Taşçı (dk. 51) (Sakaryaspor)

Sarı kartlar: Ahmet Ildız, Murat Uçar, Uğur Demirok (Eyüpspor), Çağlayan Menderes, Hüsamettin Tut, Yasin Pehlivan, Serkan Özbalta (Sakaryaspor)

Yunus Kılıç - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu

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