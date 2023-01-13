Eyüpspor, Mustafa Pektemek ile sözleşme imzaladı

Transfer çalışmalarına devam eden Eyüpspor, forvet hattını tecrübeli bir isim ile güçlendirdi. Eflatun-sarılılar, son olarak Kayserispor'da forma giyen 34 yaşındaki forvet oyuncusu Mustafa Pektemek'i renklerine bağladığını duyurdu. İstanbul ekibinin, resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Eyüpspor'umuz, Kayserispor'dan Mustafa Pektemek'i renklerine bağladı. Mustafa Pektemek'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bu sezon Kayserispor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda 14 maça çıkan Mustafa Pektemek, 1 gol kaydetti.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.