İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı

Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı
Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, son olarak Ümraniyespor'da forma giyen 32 yaşındaki futbolcu Yonathan Del Valle'yi transfer etti.

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Ümraniyespor'da oynayan Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle'yi renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle'ye 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Oğuzhan Ort - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.