Eyüpspor, Yonathan Del Valle'yi kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Eyüpspor, kadrosuna bir takviye daha yaptı. İstanbul ekibi, son olarak Ümraniyespor'da oynayan Venezuelalı futbolcu Yonathan Del Valle'yi renklerine bağladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, uzun süredir ülkemizde futbol oynayan ve en son Ümraniyespor forması giyen deneyimli futbolcu Yonathan Del Valle ile sözleşme imzaladı. Del Valle'ye 'hoş geldin' diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Oğuzhan Ort - Enes Gümüş - Mehmet Şirin Topaloğlu



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