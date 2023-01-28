Eyüpsultan'da 2 hırsız, park halindeki motoru kendilerininmiş gibi alıp götürdü

Olay, Eyüpsultan İslambey Mahallesi Kalenderhane Caddesi'nde 22 Ocak Pazar günü saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; 07 BAP 65 plakalı motorunu tamirciye vermek isteyen Mert Kamil Özsoy, motorunu bir internet kafenin önüne park etti. Yemek şirketinde kuryelik yaptığı iddia edilen 2 hırsız, motoru çalmak için Özsoy'u internet kafenin önüne kadar takip etti. 2 hırsız, motor sahibinin tamirciyle konuştuğu esnada motoru alarak götürdü. Motoru çalıştırmak için kontağına bıçak sokan hırsızlar, başarılı olamayınca başka bir motor daha getirip çaldıkları motoru ittirerek götürdü. Son bir aydır çok fazla motor hırsızlığının olduğunu belirten mağdur Özsoy, motorunun bulunması için yetkililerden yardım istedi.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan hırsızlık bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, motor sahibi motorunu internet kafenin önüne park ederken, onu takip eden 2 hırsızın motorun yanına yaklaşarak çalıştırmaya çalıştığı, ardından hırsızlardan birinin motora binerek götürmeye çalıştığı görüldü.

Furkan Duman

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