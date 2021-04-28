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Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı

Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı
Eyüpsultan'da balıkçı deposunda yangın çıktı

Eyüpsultan’da bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan binada oturan vatandaşlar yangına hortumla su tutarken, alev alev yanan depo havadan görüntülendi.

Eyüpsultan'da korkutan yangın - Tıkla İzle

Eyüpsultan Savaklar Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçıya ait soğuk hava depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yan bina da oturan vatandaşlar, alevlerin evlerine sıçraması için yangını hortumla su tutarak söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri, yangında müdahale ediyor. Alev alev yanan depo havadan görüntü.

Caner Sönmez - Halil Enes Sucu - Selim Bayraktar
 

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