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Eyüpsultan'da bir bankada soygun! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp, bir miktar para alarak kaçtı

Eyüpsultan'da bir bankada soygun! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp, bir miktar para alarak kaçtı
Eyüpsultan'da bir bankada soygun! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp, bir miktar para alarak kaçtı

Eyüpsultan'da şahıs, bir banka şubesine müşteri kılığında gelerek, güvenlik görevlisini biber gazıyla etkisiz hale getirdi. Şüpheli daha sonra güvenlik görevlisini bıçaklayarak, bir miktar para alarak kaçtı. Şüphelinin bankaya gelişi de güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da bir bankada soygun! Güvenlik görevlisini bıçaklayıp, bir miktar para alarak kaçtı - Tıkla İzle

Olay, saat 12.00 sıralarında Eyüpsultan Rami Mahallesi Reşadiye Caddesi üzerindeki bir bankanın şubesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, müşteri gibi bankaya giren Ertuğrul T., bir süre bekledikten sonra güvenlik görevlisine biber gazı sıkarak, onu bıçaklayarak etkisiz hale getirdi. Saldırgan ardından gişedeki parayı alıp kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı güvelik görevlisine müdahale ederken, polis ekipleri parmak izi ve güvenlik kamerası çalışması yaptı. Ekipler, ardından kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Yaralı güvenlik görevlisi ise ilk müdahalesinin ardından Bayrampaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Öte yandan saldırganın bankaya giriş görüntüleri başka bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu
 

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