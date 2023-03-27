Eyüpsultan'da bir kadın motosikletli şahısların açtığı ateş sonucu yaralandı

Olay, gündüz saatlerinde Eyüpsultan‘da meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde motosiklet üzerindeki yüzleri maskeli 2 kişi bilinmeyen bir nedenle silahla ateş açtı. O esnada cadde üzerinde yürüyen E.D. isimli kadın yaralandı. Şahıslar olay yerinden hızla uzaklaşırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı E.D.'yi hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için geniş çaplı inceleme başlattı.

Olay anı güvenlik kamerasında

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletli 2 şahsın ateş ettiği ve kadının yaralandığı görülüyor. Çevredeki vatandaşların da kadının yardımına koşması kameralara yansıyor.

Veysel Ensar Gökçegözog



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