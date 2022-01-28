Eyüpsultan'da buz pistine dönen yolda yaşanan kaza kamerada

Kaza, Düğmeciler Mahallesinde saat 09.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, yoğun kar yağışının ardından etkisini gösteren soğuk hava, caddede buzlanmaya neden oldu.

Caddeden aşağı doğru gelen araç sürücüsü kasise gelmeden önce frene bastı. Sürücünün frene basmasıyla kayan araç, demir bariyerlere çarparak durabildi.

Arkasından seyreden bir başka araç ise duramayarak kaldırıma çıktı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedilirken kazanın yaşandığı cadde, belediye ekiplerince temizlendi. Cadde esnafı, sabah saatlerinde aynı noktada art arda kazaların yaşandığı söyledi.

“Toplam 4 tane kaza oldu burada”

Yaşanan kazaları anlatan esnaf Berkan Taşdemir, “Sabah erken saatte buz tutmuş burası. Tuz da dökülmemiş. Yukarıdan gelen kişi kasis var diye frene bastı. Birinci araç bu tarafa geldi. Sonra arkadan başka bir araç frene bastı. Fren tutmayınca öndeki araca arkadan vurdu. O kazada 7 tane araç peş peşe durdu. O kazadan sonra 4 tane araç yine aynı şekilde kaza yaptı. Sonra tuzlama yaptılar. Sonra 3 araç aynı noktada birbirine girdi. En sonunda da iki araç kaza yaptı. Toplam 4 tane kaza oldu burada. Yollar buz tutmuştu. Yürümekte bile zorlanıyorduk. Yürüyen kişiler bile kayarak düşüyor” dedi.

Caner Sönmez - İsmet Aktaş

