Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu

Yangın, sabah saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Leylak Sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, gecekonduda tek başına yaşayan bir kişinin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden şahıs, komşularına seslenerek yardım istedi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu esnada yangın yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı. Yangının kendi gecekondularına sıçradığını gören ev halkı kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu iki gecekondudaki yangın söndürüldü. Gece kondular küle dönerken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Davut Has



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