İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu

Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu
Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu

İstanbul Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın kısa süre içerisinde büyüyerek bitişiğindeki gecekonduya sıçradı. Çıkan yangında iki gecekondu kül olarak kullanılamaz hale gelirken, şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Eyüpsultan'da çıkan yangında iki gecekondu kül oldu - Tıkla İzle

Yangın, sabah saatlerinde Eyüpsultan Çırçır Mahallesi Leylak Sokakta bulunan bir gecekonduda çıktı. İddiaya göre, gecekonduda tek başına yaşayan bir kişinin ısınmak için yaktığı sobadan çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden şahıs, komşularına seslenerek yardım istedi. Gecekondudan alevlerin yükseldiğini gören komşular, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bu esnada yangın yan tarafta bulunan diğer gecekonduya sıçradı. Yangının kendi gecekondularına sıçradığını gören ev halkı kendini dışarı attı. İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucu iki gecekondudaki yangın söndürüldü. Gece kondular küle dönerken, şans eseri ölen yada yaralanan olmadı.

Davut Has
 

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.