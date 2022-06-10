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Eyüpsultan'da 'değnekçi' suçüstü yakalandı

Eyüpsultan'da 'değnekçi' suçüstü yakalandı
Eyüpsultan'da 'değnekçi' suçüstü yakalandı

Eyüpsultan’da “değnekçilik” yapan şahıs sivil polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Polis memurlarından da para isteyen değnekçinin o anları kameralara yansıdı.

Eyüpsultan’da 'değnekçi' suçüstü yakalandı - Tıkla İzle

Eyüpsultan ilçesi Merkez Mahallesi Pierre Loti - İdris Köşkü Caddesi üzerine araçlarını park etmek isteyen vatandaşlardan ücret talep eden Kubat R. isimli şahısı sivil trafik ekipleri takibe aldı. Sivil polis ekipleri cadde üzerine park etmek isteyince polislerin yanına gelen değnekçi ekiplerden de ücret talep etti. Bunun üzerine “değnekçilik” yapan Kubat R. isimli şahıs sivil trafik ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın o anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sadık Kahraman
 

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