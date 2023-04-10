Eyüpsultan'da elektrikli scooter ile tehlikeli yolculuk kamerada

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Yeşilpınar Mahallesi Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde yaşandı. Gaziosmanpaşa caddesi üzerinden Sultangazi istikametine doğru ilerleyen sürücü saatte en fazla 20 kilometre hızla gitmesi gerekirken, 60 kilometre hıza ulaştı. scooter kullanıcısı, bir kaldırıma çıkıp bir yola inerek seyir halindeki araçların arasından tehlikeli bir şekilde ilerledi. Hem kendi canını hem de araç sürücülerinin canını tehlikeye atan genç, araç sürücüsü tarafından cep telefonu ile görülendi.

Hasan Tik

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