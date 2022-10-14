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Eyüpsultan'da feci kaza

Eyüpsultan'da feci kaza
Eyüpsultan'da feci kaza

Eyüpsultan’da seyir halindeyken sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, refüjü aşarak karşı şeride uçup otomobile çarptı. 2 kişinin yaralandığı, 3 aracın karıştığı trafik kazası saniye saniye kameraya yansıdı.

Eyüpsultan'da feci kaza - Tıkla İzle

Kaza, saat 09.30 sıralarında Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi Silahtarağa Caddesi'nde üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Alibeyköy yönünde ilerleyen 34 EV 5697 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile refüjü aşarak yolun karşısına geçip 34 ZD 6619 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 ZD 6619 plakalı araç savrularak 34 FLB 877 plakalı araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazaya neden olan sürücü ve çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşlar kazazedelerin yardımına koştu. 2 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Furkan Duman

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