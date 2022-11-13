Eyüpsultan'da göl kenarından 1 buçuk ton çöp toplandı

Eyüpsultan ilçesine bağlı Pirinççi Mahallesi Şahintepesi mevkiinde bulunan göl ve çevresi piknik yapan vatandaşlar ile balık tutmaya gelenlerin uğrak noktası olurken, bölgeden ayrıldıktan sonra bıraktıkları çöpler ise çevre kirliliğine neden oluyor. Gelen şikayetler üzerine belediye temizlik işleri müdürlüğü ile görüşen mahalle muhtarı Ali Yazıcı yanına aldığı 20 kişilik ekip ile birlikte çevrede temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren ve yapılan çalışmalar sonucunda özellikle göl kenarı olmak üzere çevreden 1 buçuk ton çöp toplandı.

“Pisletmemek önemli”

Muhtar Ali Yazıcı, vatandaşların bıraktıkları çöpleri toplayarak duruma tepki gösterdi. Yazıcı "Burada bir kısım gelip balık tutuyor, bir kısım piknik yapıyor ancak yaptıktan sonra ise çöpünü olduğu gibi yere bırakıyor. Aşırı bir pislenme vardı burada. Vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri ile görüştük, bu vesile ile 20 kişilik bir ekip verildi bana. Bugün temizlik yapıyoruz ancak, temizlik yapmak çok önemli değil piknik yapıp pisletmemek önemli. Burada bugün 1.5 tonun üzerinde çöp topladık. 20 kişilik arkadaşlar ile beraber yani bu hoş bir şey değil, hoş bir seda değil.

Bir kısım gelip balık tutarken bir kısmın ise piknik yaptıktan sonra bu pisliği buraya bırakıp gitmesi hoş bir şey değil. Acaba diyorum ve çok merak ediyorum evlerinde de böyle mi yapıyorlar bunlar. Buraya hafta sonları kıyamet gibi insan geliyor aileler geliyor, balık tutanlar var, ailece piknik yapanlar var, çöplerini toplayıp poşete koyup da çöp bidonuna atmak çok mu zor. Hep belediyeden ve devletten mi bekleyelim bu işi yazık günahtır. Çevreciyiz diyoruz ama çevreyi pis bırakıyoruz, piknik yapınca da olduğu gibi çöpümüzü yere bırakıp gidiyoruz. Hoş değil bu konuya dikkat çekiyoruz ve inşallah bu soruna hep beraber bir çözüm buluruz" dedi.

Hasan Tik



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