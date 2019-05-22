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Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun akrabası isyan etti

Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun akrabası isyan etti
Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun akrabası isyan etti

Eyüpsultan İslambey Mahallesi’nde inşaat kazık direkleri çukuruna düşerek hayatını kaybeden 9 yaşındaki Baran Geldi'nin babasının dayısı Bilal Kaşıkçı, yeğeninin ölüm sebebinin ihmalkarlık olduğunu söyledi. Baran Geldi'nin cansız bedeninin çıkarıldığı alan havadan görüntülendi.

Eyüpsultan’da inşaat çukuruna düşen çocuğun akrabası isyan etti - Tıkla İzle

Eyüpsultan İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta dün saat 18.30 sıralarında meydan gelen olayda, okuldan geldikten sonra arkadaşı ile oynamak isteyen Baran Geldi, inşaat direklerinin olduğu çukura düşmüştü.
İtfaiye ve AFAD ekiplerinin dört buçuk saatlik çalışmalarının ardından düştüğü yerden çıkarılarak hastaneye kaldırılmıştı. Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Baran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. 

Baran Geldi'nin babasının dayısı Bilal Kaşıkçı, yeğeninin ölüm sebebinin ihmalkarlık olduğunu söyleyerek, “İhmalkarlık kazası desek daha doğru olur. Yani çocuktu oynayabilir eğlenebilir uçabilir düşebilir doğru mu kardeşim. Benim yeğenim dedi ki dayı bir buçuk saat sonra itfaiye gelir mi böyle bir şey olur mu Allah rızası için. Dün akşam altı buçuk yedi sularında okuldan gelmiş arkadaşı ile buraya oynamaya gelmiş. Kafa üstü çukura düşmüş. Bakın hiçbir şey yok. Daha bugün başladılar ya. Benle dalga geçiyorlar önlem alacaklar diye başka çocuk ölmez ya. Gece 23.30'da cansız bedeni çıkarıldı” dedi. 

“Para düşünüp de insan canından edilmez” 

Yetkililere seslenen Kaşıkçı, “Yaklaşık dört buçuk beş saat. Zaten yeğenimin orada sesini duydum. Baran Baran dedi. Defalarca tekrarladı Baran çıkmayınca arka tarafa biz oturduk. Yetkililere bir çağrım var mümkünse. Böyle bir adalet olmaz. Para düşünüp de insan canından edilmez. Sadece para değil insanlık namını da düşünelim. Hiç zerre kadar güvenlik önlemi yok bakın” şeklinde konuştu.
Vahim olayın olduğu çevrede ise demir kaynaklama çalışmaları başladı.
Öte yandan, Geldi'nin hayatını kaybettiği çukur havadan görüntülendi.  

Caner Sönmez - Davut Has
 

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