Eyüpsultan'da iş makinesi park halindeki cipin üzerine devrildi

Kaza, saat 21.30 sıralarında Eyüpsultan İslambey Mahallesi Bülbüldere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, TIR'ın üzerinde inşaat alanına getirilen iş makinesi, TIR'dan indirilirken iş makinesinin bağlantı demiri, henüz belirlenemeyen bir nedenle park halindeki 34 BZU 426 plakalı cipin üzerine devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken aracın üzerinden bağlantı demirini kaldırmak için olay yerine vinç çağırıldı. Yaşanan kazada cipin park halinde olması ve içinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İş makinesinin bağlantı demiri, vinç yardımıyla cipin üzerinden kaldırılırken cip kullanılamaz hale geldi.

Abdullah Altunbaş - Abdulkadir Atmacan



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