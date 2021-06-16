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Eyüpsultan'da köpek kız çocuğuna saldırdı

Eyüpsultan'da köpek kız çocuğuna saldırdı
Eyüpsultan'da köpek kız çocuğuna saldırdı

Eyüpsultan'da sokakta video çeken küçük kıza bir köpek saldırdı. Vatandaşların yardımıyla kurtarılan kız çocuğu yaşadığı korku dolu o anları ağlayarak anlattı.

Eyüpsultan'da köpek kız çocuğuna saldırdı - Tıkla İzle

Eyüpsultan Yenimahalle'de yaşayan 12 yaşındaki Nida İpek isimli kız çocuğu evinin önüne çıkarak video çekmeye başladı. Minik kız bu sırada sokaktan geçen bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin kendisine saldırdığı o anlarda çığlık atarak yardım isteyen ve köpeğin kız çocuğuna saldırdığını gören vatandaşlar duruma müdahale etti. Araç trafiğinin olduğu caddede ise o anlarda bir aracın geçmemesi olası bir kazayı önledi.

Yaşadığı korku dolu anları çektiği video ile anlatan Nida İpek, “Ben dışarıdaydım ve daha sonra köpek sürüsü gelmeye başladı. Köpeklerin seslerini duyduktan sonra yola doğru koşmaya başladım. Arabalar yoktu. Sonra içlerinden birisi herkesi kovaladığı için benide kovalamaya başladı.

Köpek tam ayağımın dibinde durdu o esnada bir araba geldi ve arabadan inip bana yardım ettiler. Bende apar topar eve gittim. Ayakkabım ayağımdan çıkmıştı. Telefonumu ve çantamı da oradan bıraktım. Baya korktum ve ayağım titredi. Görüyorum bu olaylardan dolayı çocuklar insanlar ölüyor. Hastahanede olabilirdim şu an. Önlem alabilmek için daha dikkatli olmamız ve önümüze arkamıza iyi bakmamız gerekiyor” dedi.

Veysel Ensar Gökcegözog - İsmet Aktaş - Burak Uğur
 

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