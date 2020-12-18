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Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da korkutan yangın
Eyüpsultan'da korkutan yangın

Eyüpsultan'da ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Akaryakıt istasyonuna sıçrama tehlikesi bulunan yangın ekiplerce güçlükle kontrol altına alındı.

Eyüpsultan'da korkutan yangın - Tıkla İzle

Eyüpsultan Alibeyköy'de bulunan ağaçlık alanda 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayılan alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Akaryakıt istasyonuna sıçramadan söndürüldü

Olay yerine gelen ekipler, vakit kaybetmeden yangına müdahale etmek istedi. Ancak ağaçlık alana araçla girilememesi ekiplerin işini zorlaştırdı. Alevlerin, yangının çıktığı yerin hemen altında bulunan akaryakıt istasyonuna doğru ilerlemesi ise paniğe neden oldu. Ekiplerce, ağaçlık alanın iç kısımlarına hortum uzatılarak yangına müdahale edildi. Uzun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yunus Emre Şeker

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