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Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı

Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı
Eyüpsultan'da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı

Eyüpsultan’da havalimanı yolunda seyir halinde olan lüks otomobil, bir anda yola atlayan ata çarptı. Kadın sürücü şans eseri hafif şekilde yaralanırken, lüks araçta ise büyük çapta hasar oluştu. At ise olay yerinde telef oldu.

Eyüpsultan’da lüks araç yola çıkan ata çarptı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 08.30 sıralarında Eyüpsultan Göktürk mevkii Havalimanı yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 34 DJ 3384 plakalı lüks otomobil seyir halindeyken bir anda yola atlayan başıboş ata çarptı. Ata çarpan lüks araç kullanılamaz hale gelirken, kadın sürücü ise, hava yastığının açılmamasına rağmen kazadan hafif yaralı şekilde kurtuldu.

Furkan Duman - Batuhan Toprak

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