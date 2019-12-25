İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada

Eyüpsultan'da motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada
Eyüpsultan'da motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada

Eyüpsultan’da park halinde olan ve üzerinde halı olan motosikleti çalan hırsızların rahat tavırları pes dedirtti. Sokak üzerinden geçen araçlara ve yayalara aldırış etmeyen hırsızların demir makas kullanarak motosikletin bağlı olduğu zinciri keserek motosikleti çalması güvenlik kamerasına yansıdı.

Eyüpsultan’da motosiklet hırsızının pes dedirten rahatlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, 12 Aralık 2019 tarihinde Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde park halinde bulunan ve üzerinde halı olan bir motosikleti gözüne kestiren 2 hırsız başka bir motosiklet ile motosikletin yanına geldi. Şahıslardan bir tanesi motosiklet ile gözcülük yaparken diğer şahıs yanında getirdiği demir makas ile motosikletin bağlı olduğu zinciri kesmeye başladı.

Üzerinde halı bulunan motosikletin zincirini sokaktan geçen araçlara aldırış etmeden kesmeye devam eden şahsın sergilediği rahatlık ise pes dedirtti. Bir süre sonra zinciri kesmeyi başaran hırsız motosikletin üzerindeki halıyı alarak yere bıraktı. Daha sonra çalıştırdığı motosikleti kaldırımdan indirerek yola çıkartan şahıs hiç bir şey olmamış gibi beraberinde geldiği diğer şahıs ile birlikte oradan ayrıldı.

Gün ortası yaşanan hırsızlık olayında hırsızın sergilediği rahat tavırlar apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

O anlar kamerada

Gün ortasında gerçekleşen hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 kişi motosiklet ile sokakta bulunan motosikletin yanına geliyor. Şahıslardan birisi motosikletten inerek elindeki demir makas ile park halindeki motosikletin zincirini kesmeye başlıyor. O esnada diğer hırsız ise hiç bir şey olmamış gibi etrafı gözetlemeye devam ediyor. Bir süre uğraştıktan sonra zinciri kesmeyi başaran hırsız demir makası geldiği motosiklete bırakıyor. Sonra tekrar motosikletin yanına gelen hırsız motosikleti çalıştırarak arkadaşıyla birlikte oradan uzaklaştığı görülüyor.

Selim Bayraktar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.