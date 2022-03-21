Eyüpsultan'da okulda kalp krizi geçiren öğrenci hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi'nde bulunan Fatih Sultan Mehmet İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6. sınıf öğrencisi Zeynep Demir, teneffüste sınıf penceresinden baktığı esnada fenalaştı. Bir süre sonra yere yığılan Demir'i gören arkadaşları durumu koridorda bulunan nöbetçi öğretmene söyledi. İlk müdahaleyi yapan öğretmen, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye sevk edilen Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Teneffüste fenalaşarak hastaneye kaldırılan Zeynep Demir'in ilk belirlemelere göre kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Demir'in kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemelerin ardından kesinlik kazanacak. Demir'in kısa bir süre önce de babasını kaybettiği öğrenildi.

Selim Bayraktar - İsmet Aktaş - Furkan Duman