Eyüpsultan'da pişkin hırsız kamerada

Olay, 10 Kasım Perşembe günü saat 17.00 sıralarında Eyüpsultan Alibeyköy Güzelce Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bina sakinlerinin şifreli kapıyı açarak dışarı çıktığı sırada içeri rahatlıkla giren hırsız, depoya yöneldi. Apartman sakinlerinin depo olarak kullandığı sığınak alanına giden hırsız, etrafı dakikalarca inceledikten sonra orada bulunan süpürge, valiz, çocuk scooteri, bulaşık sepeti gibi eşyaları çaldı. Çaldığı valizin içerisine scooterleri koyan hırsız boş girdiği binadan eli dolu çıkarak oradan uzaklaştı. Eşyalarının eksikliğini fark eden apartman sakinleri durumu bina yöneticisi Erdoğan Deniz'e iletti. Kamera kayıtlarını inceleyen yönetici ve apartman sakinleri binaya giren şüphelinin pişkince hırsızlık yaptığı anları görünce şok oldu. Bina içerisinde pişkin pişkin dolaşması ve hırsızlık anı güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Binanın deposunda dakikalarca dolaşıp, hırsızlık yapığı anlar kamerada

Apartmanın güvenlik kamerasına anbean yansıyan görüntülerde, apartmana sakince giriş yapan hırsız depo olarak kullanılan sığınak alanına girerek etrafı dakikalarca inceliyor. İncelemesinin ardında 2 adet scooterı aldığı görülen hırsız topladığı eşyaları valize doldurduktan sonra asansöre binerek binadan ayrılıyor.

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