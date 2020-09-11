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Eyüpsultan'da plastik düğme fabrikasında korkutan yangın

Eyüpsultan'da plastik düğme fabrikasında korkutan yangın
Eyüpsultan'da plastik düğme fabrikasında korkutan yangın

Eyüpsultan’da plastik düğme fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında fabrikanın 2 ve 3. katları kullanılamaz hale geldi.

Eyüpsultan’da plastik düğme fabrikasında korkutan yangın - Tıkla İzle

Yangın, saat 19.00 sıralarında Eyüpsultan Defterdar Mahallesi Çaycılar sokaktaki 3 katlı bir plastik düğme fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı plastik düğme üretimi yapan fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın fabrikanın bütün katlarını etkisi altına alırken, büyük panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti.

Yangın ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikanın 2 ve 3'üncü katları alevli suretle yanma sebebiyle kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında ölen ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Furkan Tan

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