Eyüpsultan'da rampayı çıkamayan kamyonet geriye doğru kayarak devrildi

Olay, 31 Temmuz 2020 tarihinde Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş yukarı çıkmaya çalışan bir kamyonet yolda duramayınca geriye doğru kaymaya başladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet yaklaşık 20 metre geriye doğru kaydıktan sonra yol kenarındaki ağaçlara çarparak devrildi. Kaza sonrası kamyonet sürücüsü kendi imkanlarıyla araç içerisinden çıkarken, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı.

Kamyonetin devrilme anı kamerada

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, yokuş yukarı çıkmaya çalışan kamyonetin bir süre yolda durduktan sonra geriye doğru kaydığı görülüyor. Yaklaşık 20 metre geriye doğru kayan kamyonet ağaçlara çarptıktan sonra yola devriliyor.

Selim Bayraktar