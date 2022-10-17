Eyüpsultan'da silahlı saldırı! Husumetlisine sokak ortasında ateş açtı

Olay, 28 Eylül'de Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesinde bir sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.Y. isimli şahıs sokak üzerinde yürüdüğü esnada otomobil içerisinde bulunan 2 kişi tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Silahla açılan ateş sonucu S.Y., bacağından yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.Y., ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Gerçekleşen silahlı saldırı sonrası inceleme başlatan polis ekipleri bölgede geniş çaplı inceleme başlatan ekipler şüpheli otomobilin peşine düştü. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler otomobil üzerinde bulunan plakanın sahte olduğunu tespit etti. Yapılan detaylı incelemelerin ardından aracın gerçek plakası öğrenildi.

Olayın gerçekleştiği günden bir gün önce kiralandığı öğrenilen otomobil Sulgangazi'de takibe alındı. Polis ekipleri tarafından otomobile bineceği esnada yakalanan H.C.B., ve E.Ç. gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüpheliler E.Ç., ve H.C.B. adliyeye sevk edildi. H.C.B. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, E.Ç. adli kontrol şartı uygulandı.

Öte yandan olayı gerçekleştiren E.Ç., ve H.C.B.'nin S.Y. ile aralarında geçmişten kalan bir husumet olduğu ve bu nedenden dolayı silahlı saldırı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sadık Kahraman



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