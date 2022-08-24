İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada

Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada
Eyüpsultan'da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada

Eyüpsultan’da trafikte seyir halinde olan sürücüler arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü o anlar kameraya yansırken, kavgayı çevredeki vatandaşlar araya girerek ayırması ile son buldu.

Eyüpsultan’da trafikteki sürücüler arasında yol verme kavgası kamerada - Tıkla İzle

Olay, dün öğle saatlerinde Eyüpsultan Hz. Halit Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Kavga esnasında taraflar birbirlerine yumruklarla saldırdı. Çevredeki vatandaşlar araya girerek birbirlerine saldıran sürücüleri sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan o kavga anları ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Furkan Duman
 

İLGİLİ HABER
Esenyurtta sopalı, taşlı taksimetre kavgası Esenyurt’ta sopalı, taşlı taksimetre kavgası
İLGİLİ HABER
Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar Küfür yüzünden çıkan kavgada birbirlerini yaraladılar
İLGİLİ HABER
İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi ağır yaralandı
İLGİLİ HABER
Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti Erkek arkadaşı ile kavga etti, polisi delirtti
İLGİLİ HABER
Elazığda bıçaklı kavga: 1 yaralı Elazığ’da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.