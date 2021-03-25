Eyüpsultan'da yollar beyaza büründü, sürücüler zor anlar yaşadı

Beyoğlu'nda ise bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için birbirlerine tutunarak yürüdü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ani hava değişimi ve kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başladı. Eyüpsultan'da yollar kısa sürede beyaza bürünürken, sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Beyoğlu'nda ise vatandaşların yokuştan güçlükle inmeye çalıştı. Bazı vatandaşlar kayganlaşan yolda kaymamak için bir birlerine tutundu.

Davut Has - Doğancan Cesur

