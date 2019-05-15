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Eyüpsultan'daki ilginç gümüş hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan'daki ilginç gümüş hırsızlığı kamerada
Eyüpsultan'daki ilginç gümüş hırsızlığı kamerada

Eyüpsultan'da bir mağazaya giren hırsız, gözüne kestirdiği gümüş yüzüğü çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Eyüpsultan'daki ilginç gümüş hırsızlığı kamerada - Tıkla İzle

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 22.50 sıralarında Eyüpsultan Oyuncakçılar Çarşısında bulunan bir gümüş ve tesbih mağazasında meydana geldi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, şahsın gümüş tezgahına alıcı gibi yaklaşarak yüzükleri incelediği, doğal görünmek için o esnada telefonla da konuştuğu, çevresindekileri kontrol ederek hırsızlık için uygun anı beklediği gözlendi.

Daha sonra en uygun anı bulduğunu düşünen hırsız tezgahta bulunan yüzüklerden birini büyük bir ustalıkla alıp cep telefonuyla eli arasına sıkıştırarak gizledi. Bununla da kalmayan hırsız, diğer yüzüklerin fiyatını sorup birkaçını da deneyip satıcıyla pazarlık dahi yaptı. Soğukkanlılığını bir an olsun kaybetmeyen hırsız, birkaç yüzük daha denedikten sonra aradığı modeli bulamamış gibi yapıp çaldığı yüzükle mağazadan ayrıldı. Polis, mağazadan gümüş yüzük çalan hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.  

Doğan Can Cesur - Yunus Emre Şeker

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