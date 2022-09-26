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Eyüpsultan'daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı

Eyüpsultan'daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı
Eyüpsultan'daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı

Eyüpsultan’da bulunan İSKİ şantiyesinde yer altındaki vagonların raydan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 işçi yaralandı.

Eyüpsultan’daki İSKİ şantiyesinde vagonlar raydan çıktı: 1 işçi yaralandı - Tıkla İzle

Olay, akşam saatlerinde Eyüpsultan Karadolap Mahallesindeki İSKİ şantiyesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İSKİ'nin içme suyu projesi inşaatının yapıldığı şantiyede bulunan vagonların raydan çıkması neticesinde kaza meydana geldi. Kazada şantiyede çalışan 1 işçi yaralanırken olayı gören diğer işçiler sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada yaralanan işçinin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, olaya ilişkin başlatılan inceleme sürüyor.

Furkan Tan - Veysel Ensar Gökçegözog
 

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