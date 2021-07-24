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Eyüpsultan'daki metroda hareketli dakikalar

Eyüpsultan'daki metroda hareketli dakikalar
Eyüpsultan'daki metroda hareketli dakikalar

Eyüpsultan’da bulunan Veysel Karani-Akşemsettin Metro İstasyonu'nda sürücüsüz metroda klimadan kaynaklı ufak çaplı bir patlama meydana geldi. Olay sonrası vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, metro seferleri geçici olarak durduruldu.

Eyüpsultan’daki metroda hareketli dakikalar - Tıkla İzle

Olay, bugün saat 16.30 sıralarında Eyüpsultan Veysel Karani- Akşemsettin Metro İstasyonu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattında sefer yapan sürücüsüz metroda seyir halindeyken klimadan kaynaklı ufak çaplı patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar metrodan tahliye edilirken, metro istasyonu girişi güvenlik şeridi ile kapatıldı.

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Olayla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul'dan yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, “M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattımızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz Kazım Karabekir - Mahmutbey arasında yapılmaktadır. Çırçır - Kazım Karabekir istasyonları arası İETT otobüsleri ile hizmet verilecektir” denildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Selim Bayraktar - Gülşah Kahveci

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