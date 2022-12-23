Eyüpsultan'daki yangında hayatını kaybeden işçiden geriye aile fotoğrafı kaldı

Eyüpsultan Pirinççi mahallesinde bulunan ve araç filtresi üretilen fabrikada dün saat 14.00 sıralarında yangın çıkmış, 1 kişinin yaralandığı olayda Sedat Cesur (43) isimli işçinin içeride kaldığı öğrenilmişti. Yangın güçlükle söndürülürken, 23 saatin sonunda talihsiz işçisinin cesedine ulaşıldı. Yaşanan talihsiz olayın ardından ise geriye Sedat Cesur'un birkaç gün önce çekildiği fotoğrafı kaldı. Fotoğrafta ise Sedat Cesur'un kendisi, eşi ve çocukları yer alıyor.

Hasan Tik - Furkan Duman



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