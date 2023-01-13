Ezidiler 33 yıl sonra köylerine geri dönüyor

Terör nedeniyle 1990'lı yıllarda köyü boşaltarak Avrupa'ya göç eden Ezidiler, yıllar sonra yeniden devletin bölgede sağladığı huzur ve güven ortamı ile birlikte dönmeye başladı. Şırnak'ın İdil ilçesi Gabar Dağı'nda bulunan Ezidi köyüne Avrupa'dan gelerek yerleşen Nusrettin Genç, "Devletimiz sayesinde bölgede sağlanan huzur ve güvenlik ortamıyla ve Mağara köyüne yol yapılması, elektrik, içme suyu ve kanalizasyon hattı döşenmesi gibi imkanlarından dolayı Avrupa'dan geri dönüşler başladı" dedi.

"Bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum"

Uzun bir aranın ardından Avrupa'dan gelerek köylerinde inşaat çalışması başlatan vatandaşlardan Genç, "1978 yıllarında köyümü terk ettim. 40 seneyi geçiyor Avrupa'dayım. Köyüme tekrar dönmek istiyorum. Burada eskiden işler karışıktı ama şimdi eskisi gibi değil, her şey değişti. Köyümüzü nasıl terk ettiysek aynı eskisi gibi kalmış. Hiçbir zaman inanmıyordum bir daha köyüme döneceğimi. İlk köyden ben çıktım, ilk köye ben dönüyorum. Köyümde ev yapıyorum, bundan sonraki yaşamımı burada geçirmek istiyorum ve gerçekten de burada ölmek istiyorum" diye konuştu.

Melih Yiğit

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