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F-35 mi, SU-57 mi?

F-35 mi, SU-57 mi?
F-35 mi, SU-57 mi?

Erdoğan’ın Rusya ziyaretinde yakından incelediği SU-57’ler, Amerikan yapımı F-35’lere karşı dikkat çeken üstünlükler barındırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ziyaretinde SU-57 savaş uçaklarını inceleyip bilgi aldı. Türkiye'nin S-400 alımı sebebiyle F-35 programından çıkarılması sonucu alternatif olarak düşündüğü savaş uçakları arasında yer alan Rusların beşinci nesil savaş uçağı SU-57 yeniden gündeme geldi. Peki Rus yapımı SU-57 ile Amerikan yapımı F-35 uçakları arasındaki farklar neler? İşte teknik açıdan iki savaş uçağının özellikleri:
∂ SU-57'nin takviyesiz süpersonik uçuş, kısa mesafeli kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri, kapalı bölmelerde silah sistemleri, süper manevra kabiliyeti gibi özellikleri bulunuyor. F-35 ise kısa mesafeli kalkış ve iniş, dikey kalkış ve iniş, radarlara görünmezlik (hayalet) teknolojileri ve kapalı bölmelerde silah sistemleriyle görev yapıyor.

∂ Rusya'nın beşinci nesil savaş uçağı saatte 2 bin 600 kilometre azami hıza, F-35 saatte bin 931 kilometre azami hıza sahip bulunuyor.
∂ SU-57, 5.8 saat uçarken, F-35'te bu süre 2 saat 36 dakika havada kalabiliyor.
∂ SU-57, 10 bin kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 35 bin 480 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 11 bin 100 kilogram iç yakıt rezervi bulunuyor. F-35 ise 8 bin 160 kilogram azami muharebe yükü taşıyabiliyor, 31 bin 751 kilogram azami kalkış ağırlığına ulaşıyor, yaklaşık 8 bin 900 kilogram iç yakıt rezerviyle görev yapabiliyor.


Türkiye Gazetesi

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