F-35 muhatabımız Trump...

Yok Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu bilmem ne yardımcısının yardımcısı şöyle demiş..

Yok Pentagon'dan yarbay rütbeli şahıs bunu açıklamış..

Dıdısının dıdısı adamların açıklamaları maalesef Türkiye'de manşetlere taşınıyor..

Türkiye'nin ABD bürokrasisi ile işi yok..

F-35'ler konusunda da muhatabı düşük seviyedeki bu bürokratlar değil!



MEKTUP GELDİ, TÜRKİYE BİTTİ



Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubu bayramda ses getirdi:

-“ABD'den Türkiye'ye ültimatom, büyük tehdit..”

-“2'nci Johnson mektubu..”

Bu başlıklar aslında “doları” hareketlendirmeye yönelikti..

Erdoğan, Davos'ta “one minute” dedikten sonra da benzer manşetleri her yerde görmüştük..

Ne oldu, Türkiye'ye bir şey mi oldu?

Battı mı?



HUKUKİ GEREKÇELER HATIRLATILACAK



Bazı bilgileri aktaralım:

-Türkiye F-35'lerin 570 parçasını 2020 yılına kadar üretecek..

-Programın 9 ortağından birisi..

-100 uçak alacak.. (İlk 1 milyar dolar da ödendi..)

Yüzlerce sayfadan oluşan anlaşma metni var ortada..

ABD'nin imzası da orada duruyor:

1-Türkiye hukuki olarak programdan çıkartılamaz..

2-“F-35'leri Türkiye'ye vermiyorum” da diyemez..

Ankara'daki kaynaklar;

Shanahan'ın mektubunun hukuki bağlayıcılığının olmadığının altını çiziyorlar..

Millî Savunma Bakanlığı, Pentagon'a cevabi mektubu en kısa sürede gönderecek..

ABD tarafının iddialarına tek tek ve açık cevaplar verilecek..

F-35 anlaşma metnindeki hukuki gerekçelerin altı çizilecek..



ASTIĞIM ASTIK



Ama diyeceksiniz ki;

“Bunlar hikâye, karşınızda ABD var..”

Trump, gelir gelmez iklim anlaşmasından çekilmedi mi?

“Vergi koyarım” dedi, koydu..

“Kaldırırım” dedi, kaldırdı..

Bir anda İran'la yapılan nükleer anlaşmayı tanımadığını ilan etti..

Bunları yapan F-35'leri de Türkiye'ye vermeyebilir..

F-35 anlaşmasını da yırtıp atabilir..



GERİ ADIM ATILMADAN DİK DURULUYOR



ABD'ye karşı ilk defa bir ülke geri adım atmıyor..

“Ulusal çıkarlarımı gözetmek zorundayım” diyor..

İçimizdeki Amerikalılar hâlâ inanmasa da..

Milyon kez ve en üst düzeyde yapılan açıklamalar ortada:

“S-400 anlaşması bitti.. A L I Y O R U Z...”

Türkiye rüyasında görüp bir gecede S-400 almaya karar vermedi..

-ABD'nin CAATSA yaptırımlarını devreye sokabileceğini;

-F-35 satışının iptal edilebileceğini biliyordu..

Ortada S-400'ler yokken ‘Stratejik ortak ABD'nin yaptıklarını hatırlamakta da fayda var:

-Madem stratejik ortağız, neden en çok ihtiyaç duyulduğu anlarda Patriotlar, Süper Kobralar ve İHA'lar verilmedi?

-Washington için stratejik ortaklık; tek taraflı ve sadece ABD çıkarlarına hizmet etmek midir?

-Neden ABD, Çekiş Güç'ten beri PKK'ya her türlü desteği veriyor?

-Suriye'de PKK/YPG devleti kurmak için varını yoğunu ortaya koyuyor..

-Türkiye bu kadar önemli olduğu için mi FETÖ hazır kıta bekletiliyor?

Örtülü ambargoların hâlâ devam ettiğini de unutmamak lazım..



MAKE TÜRKİYE GREAT AGAIN...



Darbe girişimi sonrası Türkiye her konuda yerli ve millî stratejiler oluşturdu..

Savunma sanayiden terörle mücadeleye, beyin göçünden, ithal ikamesine kadar..

Bu gözden kaçırılmamalı..

S-400 alımı da bunun bir parçası aslında..

Teknoloji transferi ve ortak üretim şartı gelecekteki kapasitemizi artıracak..

Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli ve dikkat çekici adımlar atıyor..

Her şey Türkiye'nin büyük güç olabilmesi için..

Tam da bu yüzden Batı medyasının hedefinde..



YA TRUMP “F-35'LERİ VERİN” DERSE!



Shanahan'ın mektubu ‘marjinal medya'yı ziyadesiyle memnun etti..

İşin garibi hepsi sözde Amerikan karşıtı, sözde ulusalcı..

ABD'nin Türkiye aleyhindeki açıklamaları en çok da onları memnun ediyor..

Nasıl bir ironiyse artık..

35 yıldır PKK terörü ile bizi kim uğraştırıyor?

Enerjimizi, moralimizi dip yaptırıyor?

FETÖ hâlâ nerede?

Japonya'daki G-20 zirvesinde “çok önemli” görüşme var..

Erdoğan-Trump buluşmasından çıkacak sonuçları beklemek lazım..

CAATSA yaptırımları içinde eften püften olanları da var..

Ayrıca ABD Başkanı bunları 6 aylığına erteleyebiliyor..

Hadi en kötüsü oldu diyelim..

ABD, Türkiye'yi tamamen gözden çıkartabilecek mi?

Türkiye olmadan Atlantik olur mu?

Washington da bunları hesap etti mi?

Türkiye Gazetesi