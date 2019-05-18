FA Cup Manchester City'nin

İngiltere FA Cup Finali'nde Manchester City, Wembley Stadyumu'nda Watford ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan City, 26. dakikada David Silva ile 1-0 öne geçti. 38. dakikada Sterling'in golüyle Pep Guardiola'nın örencileri soyunma odasına 2-0 üstün girdi. İkinci yarıda da City fırtınası vardı. 61. dakikada Kevin de Bruyne, 68. dakikada Gabriel Jesus, 81 ve 87. dakikalarda da Sterling'in golleriyle Manchester City, sahadan 6-0 galip ayrılarak kupanın sahibi oldu.

City, bu sezon Premier Lig ve İngiltere Lig Kupası ardından FA Cup'ı da alarak sezonu 3 kupayla tamamladı

Turgay Kılıç