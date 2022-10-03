Fabio Borini, son anda yedek soyundu

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 8. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İstanbulspor'u konuk ediyor. Maç öncesi son hazırlıklarını yapan kırmızı-siyahlılarda Fabio Borini, yaşadığı sakatlık sebebiyle son anda maçın 11'inden çıkartıldı.
İtalyan forvet Fabio Borini, bu sezon Karagümrük forması ile çıktığı 6 müsabakada takımına 3 gollük skor katkısında bulundu.
Yunus Kılıç - Samet Yalçın
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