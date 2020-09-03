Fabrika atıklarının kirlettiği Mudurnu deresi siyaha büründü

Bolu ilinden doğarak Sakarya Nehrine akan Mudurnu Deresi'nde yaşanan kirlilik, suyun geçtiği bölge köy muhtarları, yıllardan beri çözüm bulunamadığını iddia ettikleri duruma tepki gösterdi. Durumun bir an önce çözüme kavuşturulmasını isteyen muhtarların tek isteği Mudurnu Deresi'nin eskisi gibi berrak halde akması.

Her hafta sonu bölgede bulunan fabrikaların kaçak olarak sabah saatlerinde bıraktıkları atıklar nedeni ile siyah ve mavi rengine bürünen derenin görüntüsünü çeken Kadirbey Mahalle Muhtarı Ercai Pınar, suda yaşanan kirliliği gözler önüne serdi.

"Deremiz mahvoldu"

Yüzmeyi öğrendikleri ve suyunu alarak içtikleri derenin bu halde olmasından dolayı şikayetçi olduklarını belirten Tahirbey Mahalle Muhtarı Coşkun Demir, “Fabrikaların bıraktığı atıklardan şikayetçiyiz. Burası bizim yaklaşık olarak 7-8 köyün su içtiği bir deremizdi, buradan su alıp evlerimizde bu suyu içiyorduk. Yüzmeyi biz bu derede öğrendik. Bu derede yüzüyor, balık yakalıyorduk. Bölgedeki köylerin burada balık avladığı işte sağda solda piknik yapıldığı, yüzdüğümüz tertemiz bir deremizdi. Burada fabrikalar kurulduktan sonra zaman zaman işte bir geliyoruz balıklar suyun üzerinde. Bizim şikayetimiz bu, birkaç defa bizde bunu gerekli yerlere bildirdik fakat bir sonuç alamadık. Deremiz mahvoldu” şeklinde konuştu.

Burak Can Tokyürek - Mustafa Özdemir