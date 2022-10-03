Fabrika gibi lise: 77 okulun spor malzemeleri bu okulda yapılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan protokolle, okulların bazı ihtiyaçları artık meslek lisesi öğrencileri tarafından karşılanıyor. Hem daha az maliyet hem de öğrencilerin el becerilerinin daha fazla gelişmesine olanak sağlayan proje sayesinde öğrenciler de harçlıklarını çıkartmış oluyor. Bu çerçevede Bingöl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Bingöl ve Tunceli'deki 39 okula basketbol potası, 38 okula ise masa tenisi masası yapımına başladı. Piyasaya göre daha ucuza mal ettikleri ürünleri okullara yetiştirmenin gayreti içerisinde olan lise adeta bir fabrika gibi çalışıyor.

Remzi Burulday



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