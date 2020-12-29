Fabrika gibi okul

Ceyhan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Koçer, yaptığı açıklamada, Heydar Aliyev Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde Mart ayından bu yana üretim yaptıklarını belirterek, "Öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz Adana bölgemizdeki resmi kurumların ihtiyaçlarını karşılayacak dezenfektan ve diğer temizlik malzemelerini üretmekteyiz. 9 aylık süreçte 1 milyon 200 bin ciromuz oldu. Öğrencilerimizin gayreti, öğretmenlerimizin çabası ve okul yönetimimizin üstün performansıyla okulumuz adına ve ilimiz adına ciddi bir rakama ulaşıldı. Öğretmenlerimiz, öğrencilerimize katkı ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Her zaman devletimizin ihtiyaç duyduğu durumlarda meslek liselerimiz gerekli özveriyi, gerekli fedakarlığı göstermekteler. Hepsini ayrı ayrı kutluyorum" dedi.

Murat Koçer, ürettikleri dezenfektanları ve temizlik ürünlerinin kurumların ihtiyaçlarını karşılamak üzere ambalajlanıp depolandığını belirterek, "Buradaki ürünlerimizi peyderpey kurumların ihtiyaçları doğrultusunda tüketiciye sunmuş oluyoruz. Burada klor bazlı dezenfektan, alkol bazlı dezenfektan ve özellikle okullarımızın temizliğinde kullanılan genel temizlik hipoklorit asit yanında sıvı el sabunu gibi hijyen açısından ne kadar ihtiyaç varsa hepsi okulumuz tarafından üretiliyor” diye konuştu.

Neriman Çelebi-Fatih Keçe

