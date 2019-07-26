İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Fabrika yangını kontrol altına alındı

Fabrika yangını kontrol altına alındı
Fabrika yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Bornova ilçesindeki bir palet fabrikasında çıkan yangın yoğun çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Fabrika yangını kontrol altına alındı - Tıkla İzle

Yangın, sabah saatlerinde İzmir'in Bornova ilçesine bağlı Pınarbaşı semtindeki bir palet fabrikasında çıktı. Henüz sebebi belirlenemeyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter sevk edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de destek verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, palet fabrikasının yanı sıra fabrikanın yanında bulunan elektrik panosu üreten işletme de zarar gördü.
Öte yandan, yine fabrikanın yakınında bulunan veteriner işleri müdürlüğündeki hayvanlar da binadan çıkartıldı. Yangını soğutma çalışmaları devam ediyor.  

Ceren Atmaca - Tolga Tahçı - Ali Gözeten - Halil Karahan - Mihrap Düzöz

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.