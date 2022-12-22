Fabrika yangınındaki dehşet anlarını anlattı

Olay, bugün saat 14.00 sıralarında Eyüpsultan'da Habibler Pirinççi yolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, filtre imalatı yapılan bir fabrikada makine çalıştırıldığı esnada alev sıçraması üzerine yangın çıktı. Yangının büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipler fabrikanın tamamına yayılan yangını söndürme çalışmasına başlattı. Yangın esnasında fabrikada bulunan işçiler tahliye edilirken içeride 1 kişinin olduğu bilgisine ulaşıldı. 1 kişi de yaralandı.

Yangının olduğu esnada öğlen paydosumda olduğunu söyleyen fabrika işçisi Yusuf Ünal, ”Öğlen paydosundaydık alt katta yemek yiyorduk. Üst kattan ses geldi bir anda elektrikler gitti. Yangın tüplerini alıp yukarı çıktık. Yukarı çıkarken siyah dumanlar üstümüze geldi. Depo bölümünde çalışan 1 arkadaş içerde kaldı. İçeride plastik kimyasal madde var. Araba filtresi üretiyoruz tonlarca kağıt rulosu var. Yaralan 1 arkadaş arkadaşımız var o da hastanede şuan” şeklinde konuştu.

Furkan Duman - Batuhan Toprak - Hasan Tik

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