İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Fabrikada atölyenin tutuştuğu anlar kameraya yansıdı

Fabrikada atölyenin tutuştuğu anlar kameraya yansıdı
Fabrikada atölyenin tutuştuğu anlar kameraya yansıdı

Tekirdağ Ergene’de bir fabrikadaki atölyede baskı makinesinin alev alarak yandığı anlar anbean kameraya yansıdı. Olay sonrası yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı.

Olay, Vakıflar Mahallesi mevkiindeki Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Baskı makinesinde kalan boyaların temizlendiği sırada bir anda parlayan alevler etrafı sardı.
Apar topar atölyeyi boşaltan işçiler dışarı kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sebebiyle yaralanan 3 işçi hastaneye kaldırıldı. Jandarma tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hüseyin Tayyar

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.