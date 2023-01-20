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Fabrikada çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Fabrikada çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı
Fabrikada çıkan yangın 2 saatte kontrol altına alındı

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangına çok sayıda ekiple müdahale eden itfaiye 2 saatlik çalışma sonrasında yangını kontrol altına aldı.

Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada henüz bilinmeyen bir sebepten yangın çıktı. Fabrikada yükselen alevleri fark eden vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, jandarma ve tedbir amaçlı sağlık ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın 2 saatlik çalışmayla kontrol altına alınırken fabrikada ise hasar oluştu. Yangına ilişkin ekiplerce soruşturma başlatıldı.

Köksal Kılınç
 

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