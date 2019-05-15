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Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı

Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı
Fabrikada korkunç olay: Kolunu makineye kaptırdı

Isparta’nın Eğirdir ilçesinde fabrika kolunu helezon makinesine kaptıran işçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Eğirdir'de faaliyet gösteren bir un fabrikasında 30 yaşındaki Ali B. isimli işçi çalıştığı sırada bir anlık dikkatsizlik sonucu kolunu helezon makinasına kaptırdı. Kolunu omzuna dek makinaya kaptıran Ali B. ağır yaralandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, ağır yaralı durumdaki işçiyi kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti.

İşçinin ambulansla sevk edildiği hastanede tedavi altına alındığı ve durumunun ciddi olduğu öğrenildi.  

Abdullah Kemal Sinan - Feti Kılıç


 

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