Fabrikada pres makinesine sıkışan işçisi hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde Kartepe ilçesinde Sarımeşe Mahallesi Akkuşla Sokak'ta otomobil yedek parçası üretimi yapan Howon Otomotiv fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada 8 yıldır kalıp ustası olarak çalışan Adem Bozkurt (39), kontrol ettiği pres makinesine sıkıştı. Bozkurt'un sıkıştığını gören iş arkadaşları, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Bozkurt, özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralı işçi Bozkurt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Bozkurt'un cenazesi otopsi incelemesi için Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Evli ve bir çocuk babası olan Bozkurt'un cenazesinin İstanbul Karacaahmet Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

Harun Yıldız