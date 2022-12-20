Fabrikadaki patlamada yaralanan işçi hayata tutunamadı

Hamzafakıhlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren Tat Metal Fabrikası'nda dün öğlen saatlerinde galvanizleme hattı bölümündeki hidrojen tankının temizliği sırasında patlama meydana geldi. Patlamada fabrikada çalışan Ercan Yılmaz İle Mesut Aşut İsimli iki işçi yaralandı.

Fabrikada ki diğer işçiler mesai arkadaşlarının yardımına koşarken 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı işçilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulanslarla Kdz. Ereğli Devlet ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı.

Vücutlarında yanıklar ve kırıklar oluşan iki işçi Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma (GATA) Hastanesi'ne sevk edilirken, ağır yaralı olan işçilerden Ercan Yılmaz öğlen saatlerinde yaşam mücadelesini kaybetti.

Meydana gelen iş kazası ile ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.

Vedat Kılıç



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