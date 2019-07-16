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Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı

Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı
Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren panel radyatör üretimi yapan fabrikada meydana gelen yangın kısa süreli paniğe yol açtı. Yangın, itfaiyenin erken müdahalesi sonucu söndürüldü.

Fabrikadaki yangın paniğe yol açtı - Tıkla İzle

Yangın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hamzafakıhlı Mahallesi'nde bulunan OSB'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrikanın asitleme bölümünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından fabrika çalışanları rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebiyle ilgili olarak çalışmalar devam ederken, savcılık olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.  

Vedat Kılıç

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